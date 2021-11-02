Antes de jogo do Flamengo, Gabigol dá camisa à torcedora do Athletico, que irá usá-la em valsa de 15 anos

Antes da bola rolar na Arena da Baixada para Athletico e Flamengo, o atacante Gabigol presenteou uma torcedora do rival com sua camisa de aquecimento. A imagem foi registrada pela FlaTV, que ainda informou que a torcedora prometeu usar o presente em uma valsa em seu aniversário de 15 anos. Veja! Gabigol estava vestindo uma camisa do Flamengo em modelo cor de rosa, feita em celebração ao "outubro rosa", movimento de e conscientização para a prevenção do câncer de mama. O atacante, antes de voltar para o vestiário ao encerrar o aquecimento, foi até próximo à arquibancada e entregou o presente.