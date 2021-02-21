Antes de jogo contra o Inter, torcida do Flamengo se concentra no Ninho e no Maracanã

Crédito: LANCE!

Nas horas que antecedem a partida contra o Internacional, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, milhares de torcedores do Flamengo se concentraram na porta do Ninho do Urubu - onde o elenco esteve concentrado desde sábado - e nos arredores do Maracanã, palco da decisão. A bola rola a partir das 16h.

Com 68 pontos e na vice-liderança, o Flamengo precisa vencer o Internacional - primeiro colocado com 69 - para assumir pela primeira vez o topo da tabela.

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Nas aglomerações, muitos torcedores estiveram sem máscara, em desrespeito com as normas de combate contra a pandemia do coronavírus. O confronto entre Flamengo e Internacional será realizado sem a presença do público no estádio, e a PMERJ fez um esquema de segurança especial, com bloqueio de vias e grades no entorno do estádio, o que não impediu as aglomerações.TORCEDORES DETIDOS POR FOGUETÓRIO NA MADRUGADA