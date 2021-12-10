Antes de jogo com o Liverpool, Gerrard, técnico do Aston Villa, fala sobre reencontro e volta a Anfield

Um dos maiores ídolos da história do Liverpool, Steven Gerrard pisará no Anfield neste sábado. Não mais como jogador e nem a serviço dos Reds, o inglês de 41 anos atualmente comanda o Aston Villa, rival da equipe de Jürgen Klopp em duelo pela Premier League. E como não poderia ser diferente, o reencontro de Gerrard com o Liverpool é um dos principais assuntos do dia na Inglaterra. Em entrevista coletiva antes do duelo, o treinador do time de Birmingham foi perguntado sobre como seria voltar à antiga casa.

- Eu realmente respeito e entendo todo o barulho em torno deste jogo por razões óbvias, porque estou voltando para um clube onde passei muitos anos. Então, isso traz um sorriso ao meu rosto por alguns motivos. O primeiro é porque obviamente tenho um bom relacionamento com muitas pessoas no clube, tive um tempo fantástico lá, uma história muito boa, sou um garoto local e o Liverpool é o time que torcia enquanto crescia e sempre irei torcer, é claro - disse Gerrard, que completou:

- Mas, ao mesmo tempo, me traz um sorriso no rosto porque tenho a oportunidade de ir lá e jogar contra um bom time, um bom treinador, com a oportunidade de tentar vencer o jogo. E esse é o meu principal objetivo. Eu acho que o barulho é para outras pessoas ficarem animadas. Para mim, trata-se de preparar a equipe da melhor maneira que posso para buscar um resultado positivo para o Aston Villa. Todos naquele estádio me conhecem bem o suficiente para saber o que faço e para que estou indo para Anfield.

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Em sua chegada ao Aston Villa, perguntando como seria quando tivesse de enfrentar o Liverpool em Anfield, Gerrard não titubeou e afirmou que só pensava na vitória.

Treinador do Aston Villa desde meados de novembro, Gerrard conhece bem Jürgen Klopp, atual comandante do Liverpool. Quando iniciou a carreira de técnico, no sub-19 dos Reds, o alemão já comandava a equipe principal. E para o 'Stevie G', como é chamado, o comandante germânico é "fantástico".

- Não é preciso que eu sente aqui e para falar sobre Jürgen Klopp. Acho que o mundo sabe como ele é um treinador fantástico. Ele sempre foi fantástico comigo, muito prestativo, me dando muitos conselhos importantes em termos de transição de jogador para treinador.

- Ele me deu a oportunidade de treinar a equipe juvenil do Liverpool, pela qual serei eternamente grato. Mas, no sábado, ele sabe e eu sei, assim que o apito soar, eu vou e minha equipe vamos tentar competir da melhor maneira que pudermos para tentar e conseguir um resultado sobre ele - finalizou.