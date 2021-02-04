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Antes de Flamengo x Vasco, Diego Ribas elogia gramado do Maracanã: 'Importante para o nosso trabalho'

Alvo de críticas durante a temporada, gramado do estádio passou por tratamento para receber a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 13:55

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 13:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de cinco jogos fora do Rio de Janeiro, o Flamengo voltará a atuar no Maracanã nesta quinta-feira, às 21h, mas com uma grande diferença: a qualidade do gramado. Na véspera do clássico contra o Vasco, o meia Diego Ribas visitou o palco e reconheceu a melhora das condições em comparação ao restante da temporada.
Em vídeo publicado no perfil do estádio nas redes sociais, o capitão rubro-negro também falou da importância de um bom gramado para o desempenho da equipe.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão- Não só por esse jogo, mas para todos, para nós, jogadores, é fundamental ter um bom gramado para você poder desempenhar o seu futebol no mais alto nível. Vejo o gramado hoje em excelentes condições, vocês estão de parabéns. Eu sou uma pessoa que cobro, já cobrei em muitas entrevistas, mas é porque realmente é algo muito importante para o nosso trabalho - disse o camisa 10, antes de completar:
- Imagino que seja um trabalho difícil também para vocês, porque além de deixá-lo em boas condições, é mantê-lo em boas condições durante toda a temporada. Mas acredito que isso vai acontecer. Agradeço a vocês por tudo o que têm feito, por toda a dedicação. Vocês estão de parabéns, obrigado.
+ Veja mais notícias do Flamengo
O Flamengo não atua no Maracanã desde o dia 10 de janeiro, quando perdeu para o Ceará por 2 a 0. Em seguida, a Conmebol e representantes do clube carioca realizaram um trabalho de reformulação do gramado visando à final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, disputada no último sábado.
Além do Vasco, o Flamengo terá mais duas partidas no estádio até o fim do Brasileirão: contra Corinthians e Internacional. Esse último confronto pode ser decisivo na briga pelo título, já que o Rubro-Negro é o atual vice-líder, com quatro pontos a menos que o Colorado.
As redes sociais do Maracanã são administrada desde novembro de 2019 pela Feng Brasil. Recentemente, o perfil chegou aos 300 mil seguidores no Instagram, enquanto no Twitter são outros 135 mil.

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