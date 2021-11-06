Antes de Flamengo x Atlético-GO, Gabigol presenteia torcedor com camisa

Antes da bola rolar no Maracanã para Flamengo e Atlético-GO, Gabigol presentou um torcedor com sua camisa de aquecimento. Uma criança levantou um cartaz com o pedido, o atacante prontamente atendeu.> Fla goleia Vasco na base em jogo com briga, e ex-crias do Ninho provocamEsta, inclusive, não é a primeira vez que Gabi presenteia um torcedor antes de uma partida. Na última terça-feira, o atacante presenteou uma torcedora do rival com sua camisa de aquecimento. A imagem foi registrada pela FlaTV, que ainda informou que a torcedora prometeu usar o presente em uma valsa em seu aniversário de 15 anos. Veja!