Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Antes de Flamengo x Atlético-GO, Gabigol presenteia torcedor com camisa

Uma criança que estava localizada no setor leste inferior do Maracanã estendeu um cartaz pedindo a camisa; o atacante do Flamengo prontamente atendeu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2021 às 21:34

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 21:34

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Antes da bola rolar no Maracanã para Flamengo e Atlético-GO, Gabigol presentou um torcedor com sua camisa de aquecimento. Uma criança levantou um cartaz com o pedido, o atacante prontamente atendeu.> Fla goleia Vasco na base em jogo com briga, e ex-crias do Ninho provocamEsta, inclusive, não é a primeira vez que Gabi presenteia um torcedor antes de uma partida. Na última terça-feira, o atacante presenteou uma torcedora do rival com sua camisa de aquecimento. A imagem foi registrada pela FlaTV, que ainda informou que a torcedora prometeu usar o presente em uma valsa em seu aniversário de 15 anos. Veja!
Assim como na terça-feira, Gabigol estava vestindo uma camisa do Flamengo em modelo cor de rosa, feita em celebração ao "outubro rosa", movimento de e conscientização para a prevenção do câncer de mama.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados