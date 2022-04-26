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Antes de fechar acordo com a 777 Partners, Vasco teve contato com outros 41 potenciais investidores

Cruz-Maltino informou ainda que teve 'contato ativo' com 20 potenciais investidores...
LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 15:07

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 15:07

Gigante do futebol brasileiro, o Vasco foi procurado por muitos potenciais investidores interessados na compra da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do clube. Mais especificamente: 60. De acordo com o balanço financeiro divulgado pelo Cruz-Maltino, 42 investidores de 17 países foram aprovados e contactados. Desses, 20 mantiveram contato ativo. Após as conversas, o grupo 777 Partners foi selecionado "pelas características da proposta", informa o documento.
Vasco, SAF, 777 Partners e reforços: o que sabemos até o momentoA venda da SAF segue caminhando no Vasco. Na última semana, o clube convocou a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol no estatuto do clube. A votação será no dia 30 de abril, das 10 horas às 22 horas, na sede do Calabouço e também de modo eletrônico.Caso aprovada a constituição da SAF, o próximo passo é a confirmação da proposta vinculante da 777 Partners. A empresa estadunidense tem encaminhado o acordo para comprar 70% do futebol vascaíno e já atua em parceria com o clube.
A ordem das reuniões será a mesma: primeiro o Conselho Deliberativo vota, depois todos os sócios em nova AGE. O passo do dia 30, portanto, é o segundo de quatro possíveis para a mudança estrutural do futebol do Vasco.
A empresa, que já assinou um memorando de entendimento para a SAF, pretende investir pesado no futebol cruz-maltino. Johannes Spors e Sebastian Arenz, diretor de futebol e head scout do Genoa (ITA), conheceram a rotina dos atletas e o centro de treinamento Moacyr Barbosa.
Crédito: Executivosda777PartnersconheceramaestruturadoVascorecentemente(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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