Antes de empréstimo, Ivan Angulo prorroga contrato com o Palmeiras

O atacante Ivan Angulo está com a saída encaminhada do Palmeiras rumo ao Portimonense, por empréstimo. No entanto, antes da negociação ser oficializada, a renovação do atleta com o Verdão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID), nesta terça-feira (03).placeholderA extensão segue o padrão do clube antes do empréstimo de um atleta, assim como foi feito com Miguel Borja, que deve reforçar o Grêmio.

No Palmeiras desde 2019, o colombiano foi comprado junto ao Envigado (COL), por uma valor de aproximadamente R$ 11 milhões. Promovido ao profissional por Vanderlei Luxemburgo, somou apenas cinco minutos com a camisa da equipe, no empate por 0 a 0 diante do Corinthians, na final do Campeonato Paulista de 2020.Antes de atuar pelo Verdão, o jovem havia sido cedido ao Cruzeiro, até ser chamado de volta ao Alviverde em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Sem sucesso no retorno, Angulo foi emprestado novamente, desta vez ao Botafogo. No Rio de Janeiro, somou apenas quatro jogos, todos entrando no segundo tempo.