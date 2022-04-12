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Antes de duelo decisivo na Libertadores, novo reforço treina pela 1ª vez com o Corinthians

Rafael Ramos só poderá jogar pelo Timão na Libertadores caso o clube avance ao mata-mata...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 20:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 20:06
Na tarde desta terça-feira (12), no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino para a partida desta quarta, às 21h na Neo Química Arena, contra o Deportivo Cali-COL, pela segunda rodada da Libertadores.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros que comandaram o Timão
Quem participou pela primeira vez das atividades da equipe foi o novo lateral-direito Rafael Ramos. O defensor foi anunciado na tarde desta terça-feira e participou de todo treinamento no CT.
Contudo, como o prazo de inscrição para jogadores na fase de grupos da Libertadores terminou no dia 3 de abril, ele não foi relacionado para o jogo contra os colombianos. O lusitano só poderá ser inscrito na competição continental caso o alvinegro paulista avance de fase. Nas competições da CBF (Brasileirão e Copa do Brasil), o português está regularizado para jogar.
> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta
O treino desta terça-feira começou com um aquecimento. Depois, o técnico Vítor Pereira organizou uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. Por fim, houve repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.
Dessa vez, a comissão técnica de VP optou por não utilizar nenhum atleta da base, algo que o português vem fazendo desde a sua chegada ao Parque São Jorge.
> TABELA - Vai passar? Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
O treinador lusitano ganhou mais um desfalques nesta terça-feira. O meia Adson teve detectado um entorse no tornozelo esquerdo. Ele iniciou tratamento com os fisioterapeutas do clube.
Além dele, o zagueiro Robson (lesão grau 1 no músculo reto anterior) e o meio-campista Luan (em transição com a preparação física), não participaram das atividades de terça-feira.
Crédito: Rafaeltreinoupelaprimeiravezcomoelenco(Foto:FelipeSzpak/AgênciaCorinthians

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