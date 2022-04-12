Antes de duelo decisivo na Libertadores, novo reforço treina pela 1ª vez com o Corinthians

Na tarde desta terça-feira (12), no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o último treino para a partida desta quarta, às 21h na Neo Química Arena, contra o Deportivo Cali-COL, pela segunda rodada da Libertadores.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros que comandaram o Timão

Quem participou pela primeira vez das atividades da equipe foi o novo lateral-direito Rafael Ramos. O defensor foi anunciado na tarde desta terça-feira e participou de todo treinamento no CT.

Contudo, como o prazo de inscrição para jogadores na fase de grupos da Libertadores terminou no dia 3 de abril, ele não foi relacionado para o jogo contra os colombianos. O lusitano só poderá ser inscrito na competição continental caso o alvinegro paulista avance de fase. Nas competições da CBF (Brasileirão e Copa do Brasil), o português está regularizado para jogar.

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O treino desta terça-feira começou com um aquecimento. Depois, o técnico Vítor Pereira organizou uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. Por fim, houve repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Dessa vez, a comissão técnica de VP optou por não utilizar nenhum atleta da base, algo que o português vem fazendo desde a sua chegada ao Parque São Jorge.

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O treinador lusitano ganhou mais um desfalques nesta terça-feira. O meia Adson teve detectado um entorse no tornozelo esquerdo. Ele iniciou tratamento com os fisioterapeutas do clube.

Além dele, o zagueiro Robson (lesão grau 1 no músculo reto anterior) e o meio-campista Luan (em transição com a preparação física), não participaram das atividades de terça-feira.