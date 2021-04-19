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Antes da estreia contra o Vélez, Flamengo treina no CT do Boca Jrs; 'Estamos preparados', diz Diego Alves

Rubro-Negro estreia na Copa Libertadores na terça, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 18:15
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na véspera da estreia na Copa Libertadores, o elenco do Flamengo encerrou a preparação para o jogo contra o Vélez Sarsfield na tarde desta segunda-feira, em atividade realizada no CT do Boca Juniors. A grande dúvida em relação à equipe que Rogério Ceni mandará a campo é quanto ao substituto de Rodrigo Caio, suspenso. Os zagueiros Bruno Viana e Gustavo Henrique são os cotados.
A partida entre Vélez Sarsfield e Flamengo, nesta terçaàs 21h30 (de Brasília), no Estádio José Almafitano, na Argentina, terá transmissão em tempo real do L!. A delegação rubro-negra desembarcou em Buenos Aires nas primeiras horas de segunda. São 23 jogadores à disposição do técnico Rogério Ceni - confira aqui!.
- Expectativa é a melhor possível, sabendo que é um jogo difícil. Primeiro jogo, mas estamos preparados para começar uma nova Libertadores e vamos fazer de tudo para conquistar de novo e comemorar com a Nação - afirmou Diego Alves, camisa 1 e titular do Flamengo, após a atividade desta segunda-feira. Além de Flamengo e Vélez Sarsfield, o Grupo G da Libertadores conta com LDU, do Equador, e Únion Calera, do Chile, que se enfrentam na quarta-feira, às 23h.
> Confira as oito chaves, resultados e a tabela completa da Copa Libertadores!

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