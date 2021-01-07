Antes contestado, Thiago Neves apresenta bons números com o Sport

No primeiro duelo de 2021 o Sport foi mais feliz. Com gol de Thiago Neves, o Leão derrotou o Fortaleza e respirou na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
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Por falar em Thiago Neves, o meio-campista voltou a viver dias mais felizes na carreira após a chegada a Ilha do Retiro, já que ele desembarcou na capital pernambucana em baixa depois do Grêmio.
No total, em 16 partidas, o jogador anotou quatro gols. Uma média de um gol a cada quatro confrontos, números bem melhores de quando ele atuou no Tricolor e anotou um gol, em nove jogos.
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Calendário
No fim de semana, Thiago Neves volta a jogar pelo Sport e o adversário é o Palmeiras. A expectativa da torcida é que ele consiga melhorar a sua marca e ajudar o Leão a vencer o Verdão.