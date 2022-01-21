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futebol

Ansu Fati sofre nova lesão e pode perder restante da temporada do Barcelona

Jovem de 19 anos ficou dois meses se recuperando de problema muscular e agora teve confirmada outra lesão na coxa. Imprensa espanhola diz que jogador poderá fazer cirurgia...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 20:26

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 20:26

Depois de ficar dois meses se recuperando de um problema um muscular e voltar a jogar na semana passada, o atacante Ansu Fati teve confirmada uma nova lesão. Nesta sexta-feira, o Barcelona anunciou que o camisa 10 tem uma contusão no bíceps femoral da coxa esquerda.O Barcelona não divulgou o prazo de recuperação do atacante, mas a imprensa espanhola diz que Ansu Fati não ficará menos que dois meses parado. Existe ainda a possibilidade do atleta fazer uma cirurgia, que poderia fazer com que ele não entrasse mais em campo na temporada.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
Ansu Fati foi reserva na derrota do Barcelona para o Athletic Bilbao, na última quinta-feira, pela Copa do Rei, no País Basco. O camisa 10 entrou no segundo tempo, mas precisou deixar o gramado no início da prorrogação. O clube catalão foi eliminado.
+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na Europa
Na atual temporada, Ansu Fati fez apenas dez partidas com a camisa do Barcelona. O jovem de 19 anos marcou cinco gols e deu uma assistência. A época passada também foi de problemas para o jovem, depois de uma lesão no joelho que o obrigou a passar por cirurgia.
Crédito: AnsuFatificouemcampoapenas35minutosnaderrotadoBarcelonanaCopadoRei(Foto:CESARMANSO/AFP

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