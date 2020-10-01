  • Ansu Fati marca mais uma vez, e Barcelona vence o Celta de Vigo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol
Ansu Fati marca mais uma vez, e Barcelona vence o Celta de Vigo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol

Atacante de 17 anos chega ao terceiro gol em dois jogos e vai se mostrando como um dos principais destaques do time catalão. Messi passa em branco, mas participa do segundo gol...
LanceNet

01 out 2020 às 18:26

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 18:26

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O Barcelona foi até a Galícia nesta quinta-feira para enfrentar o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, e não decepcionou seu torcedor. Em jogo realizado no Estádio de Balaídos, os catalães venceram por 3 a 0, com gols de Ansu Fati, Olaza (contra) e Sergi Roberto, este já no último lance, e chegaram aos seis pontos no torneio.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Barcelona chega aos seis pontos em duas partidas. O Campeonato Espanhol está na quarta rodada, mas o time catalão tem dois jogos a menos por conta da participação na Liga dos Campeões da temporada passada. O Celta de Vigo permanece com cinco pontos, em quatro jogos.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Sevilla, em casa, no domingo. A bola rola às 16h (de Brasília), no Camp Nou. O Celta de Vigo encara o Osasuna, também no domingo, fora de casa, às 7h (de Brasília).

