Ansu Fati e Barcelona possuem princípio de acordo por renovação

O Barcelona possui um princípio de acordo para renovar o contrato de Ansu Fati, segundo o "Mundo Deportivo". Mateu Alemany, diretor esportivo do clube catalão, viajou até Portugal para encontrar com Jorge Mendes, empresário do atleta, e apresentar uma proposta por uma extensão do vínculo do jovem atacante com a equipe blaugrana.Após conversas entre o agente e a família do jogador, todos se convenceram de que a sequência na Catalunha é o melhor caminho para o jovem que é o presente e o futuro do clube culé. Com isso, o novo acordo deve ter duração até 2026.