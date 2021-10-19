Ansu Fati e Barcelona possuem princípio de acordo por renovação

O Barcelona possui um princípio de acordo para renovar o contrato de Ansu Fati, segundo o "Mundo Deportivo". Mateu Alemany, diretor esportivo do clube catalão, viajou até Portugal para encontrar com Jorge Mendes, empresário do atleta, e apresentar uma proposta por uma extensão do vínculo do jovem atacante com a equipe blaugrana.Após conversas entre o agente e a família do jogador, todos se convenceram de que a sequência na Catalunha é o melhor caminho para o jovem que é o presente e o futuro do clube culé. Com isso, o novo acordo deve ter duração até 2026.
> Veja a tabela da Champions League
Neste momento, o contrato deve ser revisado pela família do jogador antes de ser assinado por Ansu Fati. A redação dos termos e os detalhes da negociação irão marcar o tempo até que o anúncio da renovação seja realizado de forma oficial.
Ansu Fati surgiu no Barcelona com apenas 16 anos, mas chegou a ficar 11 meses afastado dos gramados devido a sucessivas cirurgias para se recuperar de uma lesão no joelho. O novo camisa 10 já participou de quatro partidas na atual temporada e anotou dois gols.