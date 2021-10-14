Ansu Fati avisa ao empresário que quer renovar com o Barcelona

Ansu Fati avisou a Jorge Mendes, seu empresário, que tem interesse em renovar contrato com o Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O vínculo do jovem de 18 anos com o clube catalão se encerra em 2022, mas o atacante não pretende ouvir outras propostas. Nesta quinta-feira, a equipe blaugrana anunciou extensão do vínculo com Pedri, outro jovem talento do elenco.Os culés tem a opção de ampliar o vínculo do novo camisa 10 de forma unilateral por mais duas temporadas, mas essa via não é a preferida de Joan Laporta. O caminho desejado é a ampliação da renovação por mais alguns anos com um aumento salarial para o atleta, além da cláusula de rescisão.