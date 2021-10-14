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futebol

Ansu Fati avisa ao empresário que quer renovar com o Barcelona

Jovem de 18 anos não tem interesse em ouvir outras propostas e busca acordo com o clube blaugrana nos próximos dias. Atacante ficou 11 meses afastado dos gramados por lesão...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 13:15

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 13:15

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Ansu Fati avisou a Jorge Mendes, seu empresário, que tem interesse em renovar contrato com o Barcelona, segundo o "Mundo Deportivo". O vínculo do jovem de 18 anos com o clube catalão se encerra em 2022, mas o atacante não pretende ouvir outras propostas. Nesta quinta-feira, a equipe blaugrana anunciou extensão do vínculo com Pedri, outro jovem talento do elenco.Os culés tem a opção de ampliar o vínculo do novo camisa 10 de forma unilateral por mais duas temporadas, mas essa via não é a preferida de Joan Laporta. O caminho desejado é a ampliação da renovação por mais alguns anos com um aumento salarial para o atleta, além da cláusula de rescisão.
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Na noite da última quarta-feira, Ansu Fati e os familiares do atleta receberam Jorge Mendes. As informações indicam que o jovem sempre deu muita importância a opinião de pessoas mais próximas e por conta disso optou por colocá-las na reunião com o agente.
Com isso, o Barcelona e o empresário seguem negociando para encontrar um denominador comum o quanto antes. O jogador voltou aos gramados após 11 meses se recuperando de lesões no joelho e busca retribuir o cuidado que o clube teve com ele com gols.

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