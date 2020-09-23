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futebol

Ansu Fati assina novo contrato com o Barça e multa será de R$ 2,5 bilhões

Jogador de 17 anos estreou profissionalmente no ano passado e se tornou num dos principais nomes da equipe. Atacante vestirá camisa 22, que era usada por Vidal...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 14:43
Crédito: Divulgação / Site oficial do Barcelona
O jovem Ansu Fati assinou seu primeiro contrato profissional com o Barcelona. Nesta quarta-feira, o clube catalão anunciou o novo vínculo do atleta através de seu site oficial e comunicou que o espanhol vestirá a camisa 22 na temporada. O número era de Vidal, que acertou com a Inter de Milão.A principal mudança no novo contrato está na milionária cláusula de rescisão. O jogador renovou seu contrato, ainda como atleta de base, em dezembro com uma multa de 170 milhões de euros (R$ 1 bilhão). Porém, ficou acordado que quando o contrato profissional fosse assinado, o valor saltaria para 400 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões). O vínculo continua até junho de 2022.
Ansu Fati estreou profissionalmente pelo Barcelona na última temporada e rapidamente caiu nas graças do torcedor. Em 33 partidas pelo clube blaugrana, o atacante de 17 anos marcou oito gols. No início deste mês, o jogador estreou pela seleção espanhola e em seu segundo jogo fez seu primeiro gol.

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