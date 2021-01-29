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'Ansioso para ajudar dentro de campo', Lucas Evangelista comenta expectativa de retorno ao Red Bull Bragantino

Jogador é uma das principais peças do time de Barbieri, mas ainda não atuou em 2021. O atleta do Massa Bruta se mostrou confiante para retornar aos gramados após lesão...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 17:15
Crédito: Lucas Evangelista ainda não atuou em 2021 (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino vive grande fase no Campeonato Brasileiro, com uma sequência de cinco partidas sem derrota, e vitórias por exemplo sobre São Paulo e Corinthians. Os bons resultados colocaram a equipe em 11º lugar.
A rivalidade entre Palmeiras e Santos nos últimos anos em memes
Entretanto, em janeiro, a equipe ainda não pôde contar com o meia Lucas Evangelista, um dos pilares da posição no time de Mauricio Barbieri. O jogador está em fase final de recuperação e em breve deve voltar a atuar pela equipe. O atleta falou sobre a expectativa.
- É uma vontade muito grande, claro, fico ansioso para ajudar dentro de campo logo, ninguém gosta de ficar de fora. Está sendo um período de muita concentração para voltar o quanto antes, só tenho a agradecer também aos excelentes profissionais e a todos que estão ao meu lado, me ajudando nessa recuperação - disse.
VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOO atleta era um dos titulares da equipe até o momento da lesão, foram 17 partidas disputadas nesse Brasileirão com a camisa do Massa Bruta, além dos duelos pela Copa do Brasil diante do Palmeiras.
Na ansiedade pela volta aos jogos, Lucas Evangelista também celebrou a boa fase da equipe.
- Fico muito feliz em ver a nossa equipe nessa ótima fase. O professor Barbieri e toda a comissão fazem um grande trabalho, o elenco é muito comprometido. Conseguimos colher os frutos de muito esforço e espero que essa boa fase se mantenha, assim como desejo estar de volta em breve para agregar dentro de campo também - finalizou.
O Red Bull Bragantino volta a campo no próximo domingo (31) diante do líder do Brasileirão, Internacional.

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