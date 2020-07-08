Ansiedade, reuniões, acusação: como foram as últimas semanas de Dudu

Está marcada para esta quarta-feira a assinatura do contrato de Dudu com o Al Duhail, clube do Qatar que pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) ao Palmeiras para levá-lo por empréstimo de um ano, desembolsando a mesma quantia para tê-lo em definitivo em 2021. E o fato é que, ao colocar seu nome no papel, o atacante colocará fim a um período turbulento para ele.

Desde que iniciou as conversas com sua provável futura equipe, na primeira quinzena de junho, Dudu se animou com o que foi oferecido. Enquanto as negociações avançavam, com o Verdão sendo atualizado da evolução a todo momento, a vida pessoal do jogador chamou atenção ao ser acusado de agredir sua ex-mulher, Mallu Ohana, no último dia 22. A partir daí, o principal nome do Palmeiras na década passou a ter dias de ansiedade.