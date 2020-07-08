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futebol

Ansiedade, reuniões, acusação: como foram as últimas semanas de Dudu

Está marcada para esta quarta-feira a assinatura do contrato do atacante com o Al Duhail, o que selará a sua saída do Palmeiras e o final de um período bastante movimentado...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 11:00

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Dudu deve assinar contrato com o Al Duhail nesta quarta-feira e encerrar um período turbulento (Agência Palmeiras
Está marcada para esta quarta-feira a assinatura do contrato de Dudu com o Al Duhail, clube do Qatar que pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) ao Palmeiras para levá-lo por empréstimo de um ano, desembolsando a mesma quantia para tê-lo em definitivo em 2021. E o fato é que, ao colocar seu nome no papel, o atacante colocará fim a um período turbulento para ele.
Desde que iniciou as conversas com sua provável futura equipe, na primeira quinzena de junho, Dudu se animou com o que foi oferecido. Enquanto as negociações avançavam, com o Verdão sendo atualizado da evolução a todo momento, a vida pessoal do jogador chamou atenção ao ser acusado de agredir sua ex-mulher, Mallu Ohana, no último dia 22. A partir daí, o principal nome do Palmeiras na década passou a ter dias de ansiedade.

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