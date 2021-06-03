Anselmo Ramon quer grande jogo da Chapecoense contra o Palmeiras no Brasileirão

Um dos principal nomes da Chapecoense e artilheiros da equipe atualmente, o atacante Anselmo Ramon pediu intensidade máxima do time catarinense no duelo contra o Palmeiras, no domingo (6), às 18h15, no Allianz Parque, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. Para ele, o grupo tem tudo para fazer um bom jogo.
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- Vamos enfrentar uma grande equipe e temos que estar preparados. Temos que procurar fazer um bom jogo, de muita intensidade, para sairmos com um resultado positivo. Esse é o objetivo. - afirmou.
VEJA TABELA E SIMULE AS PRIMEIRAS RODADAS DO BRASILEIRÃOAnselmo ainda destacou o seu desejo: continuar ajudando a Chape dentro de campo com gols.
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- Estou muito focado em fazer um grande segundo semestre este ano com a Chapecoense. Tenho trabalhado para melhorar ainda mais minha média de gols com a camisa do clube. - concluiu.