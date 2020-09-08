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futebol

Anselmo Ramon projeta a final do Catarinense

Atacante é uma das apostas da Chapecoense para vencer o Brusque e levantar mais uma taça estadual...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:08

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 16:08
Crédito: Divulgação/Chapecoense
Um dos principais destaques da Chapecoense neste início de Série B, o atacante Anselmo Ramon elogiou o Brusque, finalista junto com a Chape na decisão do Campeonato Catarinense. Segundo o jogador, o Verdão terá que trabalhar muito para sair com esse título.'O Brusque fez um grande campeonato e está na decisão com méritos. Sem dúvidas, vão ser dois jogos bem difíceis, diante de uma equipe que quer o título também. Vamos lutar muito durante as duas partidas para sairmos com essa conquista. Temos que ter intensidade e eficiência nas duas partidas', afirmou.
Segundo Anselmo, o título catarinense vai dar um ânimo no grupo e torcida, que sonham com uma volta à elite do futebol nacional.
'Vencer o estadual significará muito para o grupo. Queremos esse título para nos dar ainda mais confiança e motivação para essa sequência da temporada. Todos aqui estão vivendo uma expectativa grande para essas duas partidas'.

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