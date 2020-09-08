Anselmo Ramon projeta a final do Catarinense

Um dos principais destaques da Chapecoense neste início de Série B, o atacante Anselmo Ramon elogiou o Brusque, finalista junto com a Chape na decisão do Campeonato Catarinense. Segundo o jogador, o Verdão terá que trabalhar muito para sair com esse título.'O Brusque fez um grande campeonato e está na decisão com méritos. Sem dúvidas, vão ser dois jogos bem difíceis, diante de uma equipe que quer o título também. Vamos lutar muito durante as duas partidas para sairmos com essa conquista. Temos que ter intensidade e eficiência nas duas partidas', afirmou.