Anselmo Ramon espera crescimento da Chapecoense em retomada do futebol

Um dos principais destaque da Chapecoense neste ano de 2020, o atacante Anselmo Ramon revelou a motivação para o segundo semestre no clube catarinense. Segundo o atleta, a Chape tem tudo para fazer uma boa sequência nos próximos meses.E MAIS:Ibrahimovic deve perder um mês de trabalho por lesão na panturrilhaTécnico da Argentina dá declaração que promete levantar polêmica no paísEnquanto Mateus Claus renova contrato, outros dois nomes devem deixar o Bahia'Nosso elenco tem muito potencial e pode fazer um grande segundo semestre. Vamos trabalhar muito para que isso seja possível. Todos estão muito motivados para os próximos meses', afirmou.