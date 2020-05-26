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futebol

Anselmo Ramon espera crescimento da Chapecoense em retomada do futebol

Atacante foi contratado pela Chape no começo do ano e demonstra otimismo para a sequência da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 13:08

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 13:08

Crédito: Divulgação/Chapecoense
Um dos principais destaque da Chapecoense neste ano de 2020, o atacante Anselmo Ramon revelou a motivação para o segundo semestre no clube catarinense. Segundo o atleta, a Chape tem tudo para fazer uma boa sequência nos próximos meses.E MAIS:Ibrahimovic deve perder um mês de trabalho por lesão na panturrilhaTécnico da Argentina dá declaração que promete levantar polêmica no paísEnquanto Mateus Claus renova contrato, outros dois nomes devem deixar o Bahia'Nosso elenco tem muito potencial e pode fazer um grande segundo semestre. Vamos trabalhar muito para que isso seja possível. Todos estão muito motivados para os próximos meses', afirmou.
Segundo Anselmo, a expectativa de todos é para a retomada do futebol no país.
'A gente torce para que tudo se normalize para que todos possam retomar às suas vidas. Nós, atletas, também queremos essa volta, claro que com a segurança de todos', finalizou. E MAIS:

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