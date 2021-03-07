Anselmo Ramon elogia elenco da Chapecoense e espera grande ano no clube

Crédito: Chape disputará novamente a Série A do Brasileirão (Divulgação / Chapecoense

Principal destaque da Chapecoense e um dos artilheiros da equipe catarinense em 2020, o atacante Anselmo Ramon elogiou o elenco do Verdão para essa temporada. Segundo o jogador, com passagens pelo Bahia, Vitória e Cruzeiro, a meta de todos é fazer uma ótima época em 2021.

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- Temos um ótimo elenco, que vem se fortalecendo e que tem tudo para fazer um grande ano em 2021. Vamos trabalhar muito para que as coisas aconteçam como estamos planejando. Estamos muito motivados - afirmou Anselmo.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO CATARINENSESegundo Anselmo, sua meta é melhorar ainda mais seus números em 2021.