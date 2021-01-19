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Anselmo Ramon é o artilheiro da Chapecoense na temporada

Contratado em janeiro de 2020, o atacante anotou 10 gols e aparece como o principal homem gol da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 16:04

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 16:04

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
Em meio a reformulação no elenco da Chapecoense para a disputa da Série B, um dos jogadores contratados foi o atacante Anselmo Ramon, que coleciona passagens por diversos clube do país.
+ VEJA A SITUAÇÃO DA CHAPECOENSE NA BRIGA PELO TÍTULO DA SÉRIE B
Com a fama de marcar gols, o centroavante não decepcionou e tem sido um dos destaques da equipe na campanha que culminou com a volta à elite do futebol nacional.
A prova que a contratação vingou é possível ver nos números. Anselmo Ramon é o artilheiro da Chape na temporada com 10 bolas na rede. Foram 2 gols no Catarinense, torneio que o clube levou e oito na Série B.
+Designer argentino mostra como ficariam as camisas dos clubes em versões clássicas
O companheiro de time que mais se aproxima na briga pela artilharia é Paulinho Moccelin, que anotou 7 gols.
Na reta final da Série B, Anselmo Ramon é a principal aposta da Chape para buscar o título nacional. Com três jogos pela frente, a equipe de Santa Catarina mede forças com a Ponte Preta, Operário e Confiança.

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