Anselmo Ramon é o artilheiro da Chapecoense na temporada

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

Em meio a reformulação no elenco da Chapecoense para a disputa da Série B, um dos jogadores contratados foi o atacante Anselmo Ramon, que coleciona passagens por diversos clube do país.

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Com a fama de marcar gols, o centroavante não decepcionou e tem sido um dos destaques da equipe na campanha que culminou com a volta à elite do futebol nacional.

A prova que a contratação vingou é possível ver nos números. Anselmo Ramon é o artilheiro da Chape na temporada com 10 bolas na rede. Foram 2 gols no Catarinense, torneio que o clube levou e oito na Série B.

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O companheiro de time que mais se aproxima na briga pela artilharia é Paulinho Moccelin, que anotou 7 gols.