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futebol

Anselmo Ramon destaca excelente momento da Chape na Série B

Atacante é um dos destaques do Verdão do Oeste no torneio nacional...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 10:45

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 10:45
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Um dos principais nomes da Chapecoense em 2020, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, elogiou o elenco catarinense. Segundo o jogador, a meta do grupo é manter essa intensidade para continuar crescendo na segundona.'Estamos fazendo uma ótima Série B e isso é consequência de um trabalho forte que estamos realizando desde o início da temporada. Vamos continuar com esse mesmo ritmo para conquistarmos nossos objetivos na competição. O grupo está no caminho certo para que isso aconteça', afirmou.
Segundo Anselmo, a Chape vai com tudo se manter entre os primeiros colocados da disputa.
'A liderança, sem dúvida, é muito importante, mas não existe empolgação no elenco. Sabemos da longa caminhada que teremos nos próximos meses e temos que estar preparados. A meta é continuar com a mesma intensidade para buscarmos estar entre os primeiros colocados até o fim da competição', afirmou.

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