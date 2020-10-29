Anselmo Ramon destaca excelente momento da Chape na Série B

Um dos principais nomes da Chapecoense em 2020, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, elogiou o elenco catarinense. Segundo o jogador, a meta do grupo é manter essa intensidade para continuar crescendo na segundona.'Estamos fazendo uma ótima Série B e isso é consequência de um trabalho forte que estamos realizando desde o início da temporada. Vamos continuar com esse mesmo ritmo para conquistarmos nossos objetivos na competição. O grupo está no caminho certo para que isso aconteça', afirmou.