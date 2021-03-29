Anselmo Ramon destaca desejo de fazer grande ano na Chapecoense e fala sobre o jogo de número cinquenta no clube

Crédito: Chape lidera o Campeonato Catarinense (Divulgação / Chapecoense

Principal nomes da Chapecoense e um dos artilheiros da equipe catarinense, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, falou sobre o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube em 2021. Para ele, essa temporada tem tudo para ser especial individualmente.

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- O ano passado, individualmente, foi muito bom para mim. Estive em campo em quase todas as partidas da equipe na temporada e pude ajudar. Esse ano quero que seja ainda melhor. Vou trabalhar muito por isso - afirmou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSEPróximo de completar cinquenta jogos no clube, Anselmo falou sobre essa expectativa.