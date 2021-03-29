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Anselmo Ramon destaca desejo de fazer grande ano na Chapecoense e fala sobre o jogo de número cinquenta no clube

Atacante passa por ótimo momento na carreira...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 14:06
Crédito: Chape lidera o Campeonato Catarinense (Divulgação / Chapecoense
Principal nomes da Chapecoense e um dos artilheiros da equipe catarinense, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, falou sobre o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube em 2021. Para ele, essa temporada tem tudo para ser especial individualmente.
Taison no Inter! Veja atacantes sem espaço que podem reforçar o seu time
- O ano passado, individualmente, foi muito bom para mim. Estive em campo em quase todas as partidas da equipe na temporada e pude ajudar. Esse ano quero que seja ainda melhor. Vou trabalhar muito por isso - afirmou.
VEJA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSEPróximo de completar cinquenta jogos no clube, Anselmo falou sobre essa expectativa.
- Tenho buscado melhorar meu desempenho em campo e os números no clube. Não quero apenas chegar ao jogo de número cinquenta na Chapecoense, mas, quem sabe, esse ano, me aproximar do centésimo - disse.

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