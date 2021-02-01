Anselmo Ramon destaca ano na Chapecoense e já projeta temporada 2021 no clube

Crédito: Anselmo Ramon foi a figura da partida com dois gols (Márcio Cunha/ACF

Principal destaque da Chapecoense nesta temporada e um dos artilheiros da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro em 2020, o atacante Anselmo Ramon comemorou muito o bom desempenho que teve no clube. Segundo o jogador, isso foi consequência de um ótimo trabalho ao longo dos últimos meses.

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'Estou feliz por tudo que aconteceu comigo desde que cheguei a Chapecoense. Procurei fazer meu máximo dentro de campo para ajudar a equipe a conquistar seus objetivos ao longo da última temporada. Agora é manter esse ritmo para que 2021 seja ainda melhor para todos aqui', afirmou.

Segundo Anselmo, o ano de 2021 tem tudo para ser ótimo ao time da Arena Condá e espera por uma boa participação no retorno à elite.