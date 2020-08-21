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Anselmo Ramon comemora triunfo no Mineirão e fala sobre briga pelo G4

Atacante foi o grande nome da Chapecoense ao marcar o gol da vitória diante do Cruzeiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 11:00

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 11:00

Crédito: (Pedro Vale / ACF
Um dos principais nomes da Chapecoense nesta temporada, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, foi o autor do gol da equipe que deu o triunfo sobre o Cruzeiro, no Mineirão, nesta última quinta-feira, por 1 x 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro.Feliz com o resultado e com o gol assinalado, o jogador comemorou a boa atuação.
'A equipe teve uma atuação muito segura e venceu com méritos. Fizemos um grande jogo durante os 90 minutos e saímos com um ótimo resultado. Fico feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar os três pontos. Espero manter essa intensidade para marcar mais vezes nas próximas rodadas', afirmou.
Segundo Anselmo, a Chape tem tudo para ser uma das equipes que irão postular uma vaga no G4 da competição.
'Estamos fazendo um bom campeonato até aqui e temos que manter esse nível de atuação agora nas próximas semanas. Vamos continuar trabalhando muito para deixar a equipe no G4 até o fim'.

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