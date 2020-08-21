Anselmo Ramon comemora triunfo no Mineirão e fala sobre briga pelo G4

Crédito: (Pedro Vale / ACF

Um dos principais nomes da Chapecoense nesta temporada, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, foi o autor do gol da equipe que deu o triunfo sobre o Cruzeiro, no Mineirão, nesta última quinta-feira, por 1 x 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro.Feliz com o resultado e com o gol assinalado, o jogador comemorou a boa atuação.

'A equipe teve uma atuação muito segura e venceu com méritos. Fizemos um grande jogo durante os 90 minutos e saímos com um ótimo resultado. Fico feliz por ter marcado e ajudado nossa equipe a conquistar os três pontos. Espero manter essa intensidade para marcar mais vezes nas próximas rodadas', afirmou.

Segundo Anselmo, a Chape tem tudo para ser uma das equipes que irão postular uma vaga no G4 da competição.