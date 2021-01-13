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futebol

Anselmo Ramon comemora acesso com a Chape e foca em título da Série B

Atacante fez questão de valorizar a campanha que o time de Chapecó conseguiu construir até aqui na disputa
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LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 10:50

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 10:50

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
Um dos artilheiros da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Anselmo Ramon comemorou muito o acesso com a equipe catarinense após o triunfo sobre o Figueirense por 2 a 1 na última terça-feira (12). Segundo o jogador, viver esse momento com a camisa do Verdão do Oeste tem sido muito especial tanto individual como coletivamente.- O acesso é consequência de um trabalho forte que fizemos ao longo da temporada e sem alarde, com os pés no chão. O grupo entendeu o trabalho realizado pela comissão técnica e abraçou um projeto de um clube que merece estar na Série A. Todos estão de parabéns por essa importante conquista - afirmou.
Segundo Anselmo, a regularidade da equipe que conseguiu se manter por bastante tempo como líder isolada da competição contou muito durante o ano e, consequentemente, para o acesso antecipado:
- Tivemos regularidade durante a competição. Não deixamos de estar brigando pelo acesso em momento algum, mas sempre com humildade e os pés no chão. A intensidade da equipe contou muito também.
Na segunda posição da tabela e com apenas um ponto a menos do que o líder América-MG (67 a 66), Anselmo entende que a cereja do bolo será o título da Série B:
- Conquistamos o objetivo, que era o acesso. Agora temos chances de terminar o ano com esse título da SérIe B, que será muito importante para todos.

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