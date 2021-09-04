Anselmo Ramon analisa a intertemporada da Chape

Crédito: Anselmo Ramon é o grande centroavante da Chape (Divulgação / Chapecoense

Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense volta a campo na próxima terça-feira diante do Fluminense e tenta a primeira vitória no torneio.

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Referência dentro do elenco, o atacante Anselmo Ramon falou com a imprensa e analisou a intertemporada do Verdão do Oeste.

‘O que for necessário a gente fazer para sair dessa situação é válido. Temos que olhar com bons olhos, fazer o que o professor Pintado tem pedido, trabalhando como a gente vem fazendo, porque só assim vamos sair dessa situação. O Pintado é um cara bem ativo, que está nos cobrando o tempo inteiro, nos treinos, nos jogos... Isso tem nos motivado bastante’, afirmou.