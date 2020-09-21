Anselmo Ramon analisa a briga da Chape pelo G4

Um dos principais destaques da Chapecoense neste início de Série B, o atacante Anselmo Ramon elogiou o desempenho da equipe na disputa até aqui. Segundo o jogador, a meta de todos é continuar com a mesma intensidade para o grupo crescer em 2020.'Vamos continuar trabalhando muito para que a equipe possa melhorar ainda mais seu desempenho em campo nas próximas semanas. Estamos fazendo um bom início de campeonato e isso é importante', afirmou.