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Anselmo Ramon analisa a briga da Chape pelo G4

Verdão do Oeste vem subindo de produção e já aparece entre os primeiros colocados da Série B...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:42

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 09:42
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Um dos principais destaques da Chapecoense neste início de Série B, o atacante Anselmo Ramon elogiou o desempenho da equipe na disputa até aqui. Segundo o jogador, a meta de todos é continuar com a mesma intensidade para o grupo crescer em 2020.'Vamos continuar trabalhando muito para que a equipe possa melhorar ainda mais seu desempenho em campo nas próximas semanas. Estamos fazendo um bom início de campeonato e isso é importante', afirmou.
Para Anselmo, o duelo com o América será muito importante para todos na sexta-feira.
'Vamos procurar fazer um grande jogo para vencermos e continuarmos firmes no G4. Nossa meta será jogo a jogo, sem ansiedade. Temos que manter essa regularidade para continuarmos crescendo na disputa'.

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