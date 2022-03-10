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Anote aí! Flamengo divulga três recomendações para a torcida no reencontro com o Maracanã

Casa vai estar lotada: Rubro-Negro irá enfrentar o Bangu neste sábado, às 19h30, pela 11ª rodada da Taça Guanabara
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Publicado em 10 de Março de 2022 às 14:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 14:52
O Flamengo será o protagonista do primeiro jogo com gramado híbrido no Maracanã, a ser reaberto neste sábado, em duelo contra o Bangu, pela 11ª rodada da Taça Guanabara. E, já tendo vendido pouco mais de 50 mil ingressos para a partida, o clube destacou três recomendações importantes para o torcedor que voltará a ver o Rubro-Negro no principal palco carioca. Veja:
> Saiba como comprar ingresso aqui
- Nação, nós temos algumas informações importantes para a partida de sábado (12), no Maraca. Pedimos que os torcedores sigam atentamente as instruções para evitar eventuais dificuldades no acesso ao estádio.
1- Utilize sempre o site oficial ou nossos pontos físicos de venda. Não compre ingressos em canais não oficiais.
2 – Não faça cópias do seu voucher e nem compartilhe-o. O código contido no documento é único e será lido apenas uma vez na entrada do estádio
3 – Leve o seu voucher impresso ou o cartão-ingresso (sócios-torcedores com cartão ativo) Até o início desta tarde, cerca de 55 mil bilhetes foram comercializados. Visitante, o Fla espera receber cerca de 65 mil flamenguistas no último teste antes das decisões do Carioca - os valores dos tickets custam a partir de R$12.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
O Flamengo já garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Cariocão. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O time de Paulo Sousa enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30.
Crédito: FlamengovoltaaoMaracanãnestesábado(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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