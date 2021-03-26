Anota aí! Dérbi de Campinas já tem data marcada na Série B

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Nesta semana, a CBF anunciou a tabela dos jogos da Série B e agora Ponte Preta e Guarani já sabem quando medem forças pelo torneio nacional.

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O primeiro encontro será na 5ª rodada, que acontece no dia 18 ou 19 de junho. O palco será o Brinco de Ouro da Princesa. O confronto do segundo turno é na casa da Macaca, entre 14 a 18 de setembro.

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