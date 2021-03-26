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futebol

Anota aí! Dérbi de Campinas já tem data marcada na Série B

Duelo do primeiro turno acontece na casa do Guarani; Moisés Lucarelli recebe o clássico do returno...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 15:23
Crédito: Divulgação
Nesta semana, a CBF anunciou a tabela dos jogos da Série B e agora Ponte Preta e Guarani já sabem quando medem forças pelo torneio nacional.
+ QUIZ: Você consegue acertar em quais países 22 jogadores nasceram?
O primeiro encontro será na 5ª rodada, que acontece no dia 18 ou 19 de junho. O palco será o Brinco de Ouro da Princesa. O confronto do segundo turno é na casa da Macaca, entre 14 a 18 de setembro.
+ Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
Se no âmbito nacional Ponte e Bugre já sabem quando se enfrentam, no cenário estadual a situação é mais complicada. Com a paralisação do Paulistão, os dois times ainda não sabem quando irão disputar o dérbi de Campinas.

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