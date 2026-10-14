"Os dois pedidos que você fez são do mesmo tipo: logo política com nome + número. A diferença não é a ideologia, é como o sistema de geração de imagem trata nomes de figuras públicas muito conhecidas. Quando o nome é de uma pessoa com altíssima notoriedade nacional/internacional, como um ex-presidente ou presidente, o gerador aplica um filtro extra de proteção de imagem/likeness e pode bloquear", disse a ferramenta.