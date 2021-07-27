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futebol

Anota aí! Conmebol anuncia alteração das datas das finais da Libertadores e da Sul-Americana

As duas decisões continentais serão no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai
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Publicado em 27 de Julho de 2021 às 11:29

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 11:29
Crédito: Divulgação/Conmebol
Nesta terça-feira, a Conmebol oficializou a troca das datas das finais da Libertadores e Copa Sul-Americana, ambas a serem realizadas no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai. A da Libertadores passa a estar agendada para o dia 27 de novembro, enquanto a decisão da Sul-Americana, agora, será uma semana antes, dia 20 do mesmo mês.Anteriormente, a final da Libertadores era o evento marcado para o dia 20, semanas depois da Sul-Americana, que seria encerrada no dia 6. A distância entre os jogos decisivos no Uruguai encurtou por medidas estratégicas quanto à logística por parte da Conmebol. + Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento completo da Libertadores
Este é a terceira temporada consecutiva em que os jogos dos torneios continentais serão realizados em finais únicas. Neste formato, Flamengo e Palmeiras conquistaram a Libertadores, de 2019 para cá, enquanto Independiente Del Valle-EQU e Defensa y Justicia-ARG foram os vencedores da Sul-Americana neste ínterim.

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