Anota aí! Conmebol anuncia alteração das datas das finais da Libertadores e da Sul-Americana

Nesta terça-feira, a Conmebol oficializou a troca das datas das finais da Libertadores e Copa Sul-Americana, ambas a serem realizadas no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai. A da Libertadores passa a estar agendada para o dia 27 de novembro, enquanto a decisão da Sul-Americana, agora, será uma semana antes, dia 20 do mesmo mês.Anteriormente, a final da Libertadores era o evento marcado para o dia 20, semanas depois da Sul-Americana, que seria encerrada no dia 6. A distância entre os jogos decisivos no Uruguai encurtou por medidas estratégicas quanto à logística por parte da Conmebol. + Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento completo da Libertadores