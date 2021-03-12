Aniversariantes, Michael e Lázaro passam por 'corredor polonês' e recebem o carinho de Rogério Ceni

Crédito: Alexandre Vidal / CR Flamengo

Na preparação para o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2021, o Flamengo treinou nesta manhã no Ninho do Urubu. A atividade teve seu momento de descontração por conta dos aniversários de Michael e Lázaro, que completaram 25 e 19 anos, respectivamente, nesta sexta. Por conta da data, os dois atacantes, ao fim do treino, precisaram passar pelo "corredor polonês".

Por outro lado, Michael e Lázaro, que pretendem ganhar mais oportunidades no time principal do Rubro-Negro ao longo da temporada, também receberam o carinho do treinador Rogério Ceni, que acompanhou a atividade no Ninho.