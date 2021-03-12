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Aniversariantes, Michael e Lázaro passam por 'corredor polonês' e recebem o carinho de Rogério Ceni

Atacantes Michael e Lázaro completaram 25 e 19 anos, respectivamente, nesta sexta-feira...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 12:55

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 12:55
Crédito: Alexandre Vidal / CR Flamengo
Na preparação para o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2021, o Flamengo treinou nesta manhã no Ninho do Urubu. A atividade teve seu momento de descontração por conta dos aniversários de Michael e Lázaro, que completaram 25 e 19 anos, respectivamente, nesta sexta. Por conta da data, os dois atacantes, ao fim do treino, precisaram passar pelo "corredor polonês".
Por outro lado, Michael e Lázaro, que pretendem ganhar mais oportunidades no time principal do Rubro-Negro ao longo da temporada, também receberam o carinho do treinador Rogério Ceni, que acompanhou a atividade no Ninho.
O clássico com o Fluminense, domingo no Maracanã, será o último da equipe alternativa no Carioca antes da apresentação completa do grupo principal, marcada para a próxima segunda-feira. Os Garotos do Ninho estão com 100% de aproveitamento no início do Estadual, vencendo o Nova Iguaçu e Macaé.

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