Aniversariante, uruguaio Michel Araújo comemora: 'Foi o gol mais importante da minha carreira'

Crédito: Michel Araújo completou 24 anos nesta segunda e marcou o primeiro gol da goleada do Fluminense sobre o Coritiba por 4 a 0 no Nilton Santos (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O dia 28 de setembro de 2020 ficará guardado para sempre na memória do uruguaio Michel Araújo. No dia de seu aniversário, o jogador marcou um golaço de fora da área na goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Coritiba, em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória o Tricolor subiu para a sétima colocação com 17 pontos.

- Eu acredito que foi o gol mais importante que eu já fiz na minha carreira. Eu senti uma emoção muito grande. É meu aniversário hoje, longe da minha família. Foi um dia muito especial e eu estava precisando fazer esse gol - comemorou.- É um gol muito importante para mim, para gerar confiança de novo. Estava precisando muito fazer esse gol e o time estava precisando dessa vitória para subi na tabela, porque a gente merece - completou.