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futebol

Aniversariante do dia, Veron renova contrato com Palmeiras até 2025

Vínculo já estava acertado, mas só poderia ser oficializado quando jogador atingisse a maioridade; profissional do clube explica evolução física do atleta após lesão...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 16:58

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 16:58
Crédito: Atacante completou 18 anos nesta quinta e assinou vínculo até setembro de 2025 (Cesar Greco/Palmeiras
Fora dos jogos por conta de uma lesão, o atacante Gabriel Veron acertou a renovação de seu contrato por mais cinco temporadas, até 1º de setembro de 2025. O acordo foi sacramentado hoje, dia 3 de setembro, por conta de seu aniversário de 18 anos, mas era algo que antes já estava acertado com sua família e representantes.
- Eu tinha contrato de três anos e agora, com 18 anos, pude assinar por cinco. É o melhor presente que recebi em toda a minha vida. Estou muito feliz e motivado. Agora é dar continuidade ao trabalho e mostrar o meu melhor – afirmou o jogador, que complementou:
- O Palmeiras é gigante e tem uma estrutura que dá tudo que o atleta precisa. Sou muito grato a todos os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Eles não apressaram o processo, não deixaram eu voltar antes do tempo para eu não ter de retornar ao departamento médico de novo. Eles querem me deixar 100% para eu mostrar o meu melhor. A ansiedade está grande para voltar a jogar e ajudar meus companheiros. Veron lesionou o músculo posterior da coxa direita em julho, após o retorno aos treinos depois da pausa causada pela pandemia de coronavírus. Na última terça, ele passou por um processo de transição física individualizado, e Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, explicou o cuidado com o jovem de 18 anos.
- O Veron está se recuperando de uma lesão realizada no final da intertemporada, no período pós-quarentena. Foi uma lesão grave, principalmente pelas características dele. Ele é um velocista e exige bastante a musculatura posterior da coxa. Ele vem gradativamente se recondicionando e fazendo os trabalhos específicos. Ao longo do processo, nós percebemos algumas alterações do tecido, algumas situações a serem corrigidas a nível de equilíbrio muscular. Agora ele está se recuperando plenamente, tem trabalhado no campo, hoje (quinta-feira) vai participar novamente com o grupo e existe a expectativa de ele ser aproveitado em um período bem precoce – explicou.
Gabriel Veron, agora maior de idade e atleta do Palmeiras até setembro de 2025, é uma Cria da Academia. Ele foi promovido ao time profissional no final de 2019 e, na atual temporada, entrou em campo em nove oportunidades (Atlético Nacional-COL e New York City, pela Flórida Cup; Ituano, São Paulo, Oeste, Mirassol, Guarani, Santos, pelo Paulistão; e Tigre-ARG, pela Conmebol Libertadores).

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