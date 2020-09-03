Aniversariante do dia, Veron renova contrato com Palmeiras até 2025

Crédito: Atacante completou 18 anos nesta quinta e assinou vínculo até setembro de 2025 (Cesar Greco/Palmeiras

Fora dos jogos por conta de uma lesão, o atacante Gabriel Veron acertou a renovação de seu contrato por mais cinco temporadas, até 1º de setembro de 2025. O acordo foi sacramentado hoje, dia 3 de setembro, por conta de seu aniversário de 18 anos, mas era algo que antes já estava acertado com sua família e representantes.

- Eu tinha contrato de três anos e agora, com 18 anos, pude assinar por cinco. É o melhor presente que recebi em toda a minha vida. Estou muito feliz e motivado. Agora é dar continuidade ao trabalho e mostrar o meu melhor – afirmou o jogador, que complementou:

- O Palmeiras é gigante e tem uma estrutura que dá tudo que o atleta precisa. Sou muito grato a todos os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Eles não apressaram o processo, não deixaram eu voltar antes do tempo para eu não ter de retornar ao departamento médico de novo. Eles querem me deixar 100% para eu mostrar o meu melhor. A ansiedade está grande para voltar a jogar e ajudar meus companheiros. Veron lesionou o músculo posterior da coxa direita em julho, após o retorno aos treinos depois da pausa causada pela pandemia de coronavírus. Na última terça, ele passou por um processo de transição física individualizado, e Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube, explicou o cuidado com o jovem de 18 anos.

- O Veron está se recuperando de uma lesão realizada no final da intertemporada, no período pós-quarentena. Foi uma lesão grave, principalmente pelas características dele. Ele é um velocista e exige bastante a musculatura posterior da coxa. Ele vem gradativamente se recondicionando e fazendo os trabalhos específicos. Ao longo do processo, nós percebemos algumas alterações do tecido, algumas situações a serem corrigidas a nível de equilíbrio muscular. Agora ele está se recuperando plenamente, tem trabalhado no campo, hoje (quinta-feira) vai participar novamente com o grupo e existe a expectativa de ele ser aproveitado em um período bem precoce – explicou.