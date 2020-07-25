Angulo volta ao Palmeiras, mas antes fará um jogo pelo Cruzeiro

O Cruzeiro tentou, negociou, mas não teve jeito. Segundo o staff do atacante Ivan Angulo, de 21 anos, ele terá de voltar mesmo ao palmeiras e não estará em campo pela Raposa, ficando quatro meses no clube para, talvez fazer uma única partida. Em uma situação inusitada, Angulo deverá jogar domingo, diante da URT, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, na volta do Estadual. Se jogar, será apenas os 60 minutos. O time mineiro queria que o colombiano, que foi emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano, mas que teve sua volta solicitada por Vanderlei Luxemburgo, jogasse outras partidas, ou ficasse até o fim do ano. Com a saída certa de Angulo, o Cruzeiro vai ter de buscar outro jogador para a posição, pois terá no elenco Gui Mendes e Claudinho, Riquelmo e Stênio , ambos da base, e Welinton para atender Enderson Moreira.