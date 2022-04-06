Angulo e Jhojan aparecem no BID e ficam à disposição de Bustos no Santos

O novos reforços do Santos, Bryan Angulo e Jhojan Julio, apareceram no Boletim Informativo Diário da CBF e estão à disposição para o primeiro jogo do Peixe no Campeonato Brasileiro, no sábado, contra o Fluminense, às 16h30, com mando do clube carioca.Ambos ficaram de fors da estreia na Copa Sul-Americana, contra o Banfield, na Argentina. Jhojan até viajou para Buenos Aires, mas não conseguiu jogar por não estar no BID. Já o centroavante Angulo ficou no Brasil treinando com o restante dos companheiros.
Bryan Angulo começou sua carreira no Rocafuerte, do Equador, e acumula passagens por Emelec, Tijuana e Cruz Azul, seu clube atual. Na temporada, participou de 27 jogos e anotou cinco gols. Foi campeão nos últimos anos da Liga MX, Campeón de Campeones e Taça das Ligas.Natural de Quito, no Equador, Jhojan Julio, ,de 24 anos foi revelado nas categorias de base da LDU e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Atuou durante a vida toda na equipe de Quito e tornou-se uma das principais referências técnicas do clube.