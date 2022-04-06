Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Angulo e Jhojan aparecem no BID e ficam à disposição de Bustos no Santos

Jogadores podem fazer a estreia com a camisa do Peixe diante do Fluminense, sábado...
LanceNet

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 18:00

O novos reforços do Santos, Bryan Angulo e Jhojan Julio, apareceram no Boletim Informativo Diário da CBF e estão à disposição para o primeiro jogo do Peixe no Campeonato Brasileiro, no sábado, contra o Fluminense, às 16h30, com mando do clube carioca.Ambos ficaram de fors da estreia na Copa Sul-Americana, contra o Banfield, na Argentina. Jhojan até viajou para Buenos Aires, mas não conseguiu jogar por não estar no BID. Já o centroavante Angulo ficou no Brasil treinando com o restante dos companheiros.
Bryan Angulo começou sua carreira no Rocafuerte, do Equador, e acumula passagens por Emelec, Tijuana e Cruz Azul, seu clube atual. Na temporada, participou de 27 jogos e anotou cinco gols. Foi campeão nos últimos anos da Liga MX, Campeón de Campeones e Taça das Ligas.Natural de Quito, no Equador, Jhojan Julio, ,de 24 anos foi revelado nas categorias de base da LDU e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Atuou durante a vida toda na equipe de Quito e tornou-se uma das principais referências técnicas do clube.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados