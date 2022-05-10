Angulo é apresentado e cita influência de Bustos no acordo com o Santos

O atacante equatoriano Brayan Angulo chegou ao Santos no início de abril, mas pela maratona de jogos e falta de datas apenas nesta terça-feira ele participou de uma coletiva de apresentação. Ele já tem três gols marcados e uma assistência pelo Peixe.- Muito contente pelo recebimento de todos aqui comigo. Não tem problema a questão da apresentação, estamos aqui e me receberam bem. Como eu já me apresentei em campo já mostrei aquilo que tenho que mostrar - brincou o equatoriano.
Angulo revelou a importância de Fabián Bustos para chegar ao Santos e ainda revelou o sonho de estar jogando no futebol brasileiro. O treinador foi adversário do atacante no Equador e o responsável pela sua indicação.- O Fabián foi importante para me motivar para poder vir para o futebol brasileiro e vir ao Santos. Queremos campeonatos e possibilidade de ir para o Mundial. (...) Creio que é sonho de menino estar no futebol brasileiro, ainda mais no Santos com muita história. Em relação ao gol e assistência, estou aqui para isso - ressaltou o atacante.
O equatoriano também falou sobre sua adaptação ao futebol brasileiro e também nos bastidores com os companheiros.
- Venho de um futebol muito competitivo, vinha treinando e isso foi importante. Entendo um pouco do português, mas converso com meus companheiros. Sei as cores, tamo junto e irmão - acrescentou.