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Ângelo volta a treinar com o grupo do Santos e Kaiky passa por procedimento no nariz

Atacante deve ficar à disposição do técnico Fabián Bustos para partida contra o Fluminense...
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Publicado em 

07 abr 2022 às 20:07

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 20:07

O atacante Ângelo voltou a treinar normalmente com o restante do elenco do Santos no CT Rei Pelé. O camisa 11 busca ritmo de jogo após uma lesão no bíceps femural da coxa direita, que sofreu no empate do Peixe com a Ferroviária em 3 a 3, na Fonte Luminosa, na penúltima rodada do Paulistão.Já o zagueiro Kaiky, que foi titular do Santos na derrota para o Banfield pela estreia da Copa Sul-Americana, passou por um procedimento de correção da fratura nasal. Ele sofreu uma fratura no nariz durante o primeiro tempo da partida na Argentina. O defensor vai passar por um período de treinos sem contato antes de ser liberado.Por fim, o atacante Léo Baptistão está em fase final de transição. O jogador sentiu dores na panturrilha no treino da manhã da última quarta-feira (30). Não foi diagnosticado nenhuma grave lesão, mas o camisa 92 foi preservado.
Crédito: ÂngelovoltouatrabalharcomogrupodoSantosnestaquinta(Foto:IvanStorti/Santos

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