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Ângelo vibra com presença em lista de promessas: 'Fruto do trabalho'

Atacante do Peixe foi um dos quatro brasileiros na lista tradicional do jornal The Guardian com as 60 maiores promessas do futebol mundial...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 15:00

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 15:00

Crédito: Natacha Pisarenko / AFP / POOL
O atacante Ângelo comemorou a presença na lista do jornal inglês The Guardian, como uma das maiores promessas do futebol mundial. O garoto é um dos quatro brasileiros na lista nascidos em 2004 ao lado de Matheus Nascimento (Botafogo), Savinho (Atlético-MG) e Vinicius Tobias (Internacional emprestado ao Shakhtar Donetsk).- Fico muito feliz por estar nessa lista. É muito gratificante e fruto do trabalho. Mas sei também que tenho que manter os pés no chão e trabalhar bastante para evoluir sempre - disse Ângelo.
O jogador estreou no profissional do clube diante o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, com 15 anos, 10 meses e quatro dias. O mais jovem até hoje a vestir a camisa do Santos foi a lenda Coutinho, com 14 anos, 11 meses e 6 dias. Ângelo estreou até 11 dias mais jovem que o Rei Pelé.- É um prêmio que dedico a todos os meus companheiros, minha família, todo o pessoal que trabalha comigo, a Marisa Alija, minha empresária, e também a todos os funcionários do Santos FC. Só tenho a agradecer a todos pela ajuda e pelos ensinamentos - completou.

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