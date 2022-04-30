Ângelo tem lesão muscular e está fora do clássico contra o São Paulo

O atacante Ângelo, um dos destaques do Santos no início do Campeonato Brasileiro, vai desfalcar a equipe no clássico da próxima segunda-feira, diante do São Paulo, no Morumbi, e nos jogos seguintes do Peixe.O jogador passou por um exame de imagem e foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Ele já iniciou o tratamento com o departamento médico e passará por um trabalho individualizado de reequilíbrio muscular. O clube não deu prazo para a volta do jogador aos gramados.
Ângelo sentiu a lesão no primeiro tempo do jogo contra o Unión La Calera, quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Ele iniciou a jogada do gol do Santos no confronto, mas foi substituído no intervalo.Sem o atacante, o técnico Fabián Bustos tem Lucas Braga e Lucas Barbosa como opções diretas para o clássico contra o São Paulo. O Peixe fará o último treino antes do confronto na manhã deste domingo.