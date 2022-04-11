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Ângelo sofre entorse no tornozelo e volta a ser dúvida no Santos

Atacante passou por exames de imagem e não foi detectada qualquer lesão mais grave...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 19:04
O atacante Ângelo sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no treino do Santos nesta segunda-feira e virou dúvida para as partidas contra a Universidad Católica, do Equador, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, e diante do Coritiba, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.O jogador passou por exames de imagem, que descartaram lesões graves e fará tratamento intensivo no departamento médico do clube. Ele será reavaliado nesta terça-feira para definição do prazo para volta aos treinos e jogos do Peixe.
O entorse no tornozelo é o segundo problema de Ângelo nesta temporada. O Menino da Vila apresentou uma lesão no bíceps femural da coxa direita no empate do Peixe com a Ferroviária em 3 a 3, na Fonte Luminosa, na penúltima rodada do Paulistão.Ele voltou aos treinos apenas no final da semana passada e ainda não foi relacionado para os jogos desde então.
Crédito: OatacanteÂngeloseráavaliadonovamentenestaterça-feira(Foto:IvanStorti/Santos

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