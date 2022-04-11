Ângelo sofre entorse no tornozelo e volta a ser dúvida no Santos

O atacante Ângelo sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no treino do Santos nesta segunda-feira e virou dúvida para as partidas contra a Universidad Católica, do Equador, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, e diante do Coritiba, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.O jogador passou por exames de imagem, que descartaram lesões graves e fará tratamento intensivo no departamento médico do clube. Ele será reavaliado nesta terça-feira para definição do prazo para volta aos treinos e jogos do Peixe.