futebol

Ângelo sente desconforto e vira dúvida para clássico contra o São Paulo

Atacante foi substituído no intervalo do empate do Peixe contra o La Calera...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 11:06

29 abr 2022 às 11:06
O atacante Ângelo sentiu um desconforto na posterior da perna direita no empate do Santos em 1 a 1 com a Unión La Calera, no Chile, nesta quinta-feira, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O camisa 11 iniciou o duelo como titular, mas foi substituído no intervalo.Ele vai ser reavaliado na chegada da delegação santista ao Brasil e é dúvida para o clássico contra o São Paulo na segunda-feira, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.Ângelo ganhou a titularidade com Fabián Bustos nos últimos jogos. Ele iniciou entre os 11 diante o Coritiba pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil, contra o América-MG pelo Brasileiro e agora diante a La Calera pela Sul-Americana. Ele possui 17 jogos, 1 gol e 2 assistências na temporada.
Ângelo pode desfalcar o Santos no clássico contra o São Paulo (Foto: Divulgação/Santos

