Ângelo e Léo Baptistão treinam com o grupo e Kaiky segue em atividades sem contato

O Santos não tem atletas no Departamento Médico. Os atacantes Léo Baptistão e Ângelo treinaram normalmente com o grupo do Peixe no CT Rei Pelé e estão à disposição de Fabián Bustos para o duelo contra a Universidad Católica nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana.Na segunda-feira, o Menino da Vila sofreu uma entorse no treino, mas já passou por reavaliação e está liberado. Baptistão também está recuperado das dores na panturrilha no treino da última quarta-feira (30).

Já o zagueiro Kaiky, com uma proteção nasal, segue passando por um breve período de treinos sem contato antes de ser liberado pelo Departamento Médico do Santos. Ele passou por um procedimento de correção da fratura nasal que sofreu durante o primeiro tempo da partida contra o Banfield, na Argentina.Por fim, o goleiro John já vem trabalhando no gramado e está em fase final de transição. Em março, ele passou por um procedimento no joelho direito depois que o Departamento Médico do Santos encontrou uma reação inflamatória na cicatriz da cirurgia realizada no fim da última temporada.