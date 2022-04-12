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Ângelo e Léo Baptistão treinam com o grupo e Kaiky segue em atividades sem contato

Os dois atacantes devem ficar à disposição do técnico Fabián Bustos nesta quarta...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 16:49

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 16:49
O Santos não tem atletas no Departamento Médico. Os atacantes Léo Baptistão e Ângelo treinaram normalmente com o grupo do Peixe no CT Rei Pelé e estão à disposição de Fabián Bustos para o duelo contra a Universidad Católica nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana.Na segunda-feira, o Menino da Vila sofreu uma entorse no treino, mas já passou por reavaliação e está liberado. Baptistão também está recuperado das dores na panturrilha no treino da última quarta-feira (30).
Já o zagueiro Kaiky, com uma proteção nasal, segue passando por um breve período de treinos sem contato antes de ser liberado pelo Departamento Médico do Santos. Ele passou por um procedimento de correção da fratura nasal que sofreu durante o primeiro tempo da partida contra o Banfield, na Argentina.Por fim, o goleiro John já vem trabalhando no gramado e está em fase final de transição. Em março, ele passou por um procedimento no joelho direito depois que o Departamento Médico do Santos encontrou uma reação inflamatória na cicatriz da cirurgia realizada no fim da última temporada.
John passou por uma cirurgia de lesão meniscal no joelho e, em seguida, foi submetido a uma artroscopia no dia 4 de agosto do ano passado.
Crédito: OatacanteÂngelotreinounormalmentenamanhãdestaterça-feira(Foto:IvanStorti/Santos

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