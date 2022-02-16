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Ângelo e Jobson devem reforçar o Santos contra o Mirassol

Jogadores viajaram para o Interior e devem ficar à disposição de Fábio Carille...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 09:18

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2022 às 09:18
O técnico Fábio Carille conta com dois reforços para o duelo contra o Mirassol, nesta quinta-feira, fora de casa, pelo Paulistão. O atacante Ângelo e o volante Jobson viajaram para São José do Rio Preto e devem ficam à disposição do treinador.O camisa 11 do Santos não jogou contra o Ituano, no domingo, após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo no duelo contra o São Bernardo. Ele foi preservado pela comissão técnica para o confronto desta quinta.
Já o volante Jobson se recuperava de um desconforto no joelho direito. Ele perdeu as partidas contra o Guarani, São Bernardo e Ituano. Após fazer 'trabalhos específicos' para aprimorar a parte física, o camisa 8 está de volta aos jogos do Peixe.No ano passado, Jobson rompeu o ligamento cruzado anterior e também o menisco lateral e ficou de fora por quase 10 meses. Ele voltou aos jogos em outro.
O Santos montou sua programação para a semana do clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, no próximo domingo, às 18h30. O Peixe preparou a logística de forma semelhante a viagem do ano passado para Curitiba: será de ônibus e com leitos grandes para que os atletas possam descansar.
Crédito: JobsonpodevoltaraosgramadosnapartidacontraoMirassol(Foto:IvanStorti/SantosFC

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