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Ângelo, do Santos, é sondado por empresários, mas família do atleta valoriza atual representante

Garoto de 15 anos é agenciado atualmente pela advogada Marisa Alija...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 19:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após estrear pelos profissionais do Santos com 15 anos, 10 meses e quatro dias, superando a marca do Rei Pelé como segundo atleta mais jovem a fazer a sua primeira partida pelo Peixe, o atacante Ângelo Gabriel tornou alvo de empresários do futebol.Contudo, conforme apurou o LANCE!, a família do atleta possui total confiança na atual representante do Menino da Vila, a advogada Marisa Alija.
- Confiamos 100% na Marisa e não tem nenhima situação que ela não participe. Qualquer pessoa que queira conversar sobre assuntos comerciais referentes ao Ângelo, tem que falar com a Marisa, que é a pessoa escolhida para cuidar da carreira do jogador - disse à reportagem uma pessoa próxima ao atacante.
Ângelo foi promovido ao time principal do Peixe na semana passada, após se destacar no sub-17 santista. Na última sexta-feira (23), o camisa 27 assinou o ssu primeiro pré-contrato profissional, foi relacionado para a partida contra o Fluminense, neste domingo (25), no estádio do Maracanã, pela 18a rodada do Brasileirão e entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo.

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