Ângelo, do Santos, é sondado por empresários, mas família do atleta valoriza atual representante

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após estrear pelos profissionais do Santos com 15 anos, 10 meses e quatro dias, superando a marca do Rei Pelé como segundo atleta mais jovem a fazer a sua primeira partida pelo Peixe, o atacante Ângelo Gabriel tornou alvo de empresários do futebol.Contudo, conforme apurou o LANCE!, a família do atleta possui total confiança na atual representante do Menino da Vila, a advogada Marisa Alija.

- Confiamos 100% na Marisa e não tem nenhima situação que ela não participe. Qualquer pessoa que queira conversar sobre assuntos comerciais referentes ao Ângelo, tem que falar com a Marisa, que é a pessoa escolhida para cuidar da carreira do jogador - disse à reportagem uma pessoa próxima ao atacante.