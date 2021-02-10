Ângelo destaca liberdade dada aos Meninos da Vila no Santos

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Eu venho treinando firme desde que subi, sempre contando com a ajuda do professor Cuca, Cuquinha, Eudes, Omar e todos da comissão. Eles falam para eu ter paciência, continuar me dedicando bastante e procurar sempre evoluir tanto na parte técnica quanto na parte tática. E essa minutagem que eles estão me dando é muito importante para eu ganhar bagagem e ajudar cada vez mais no futuro. O DNA do Santos é dar liberdade para a molecada da base mostrar seu futebol e eu amo jogar bola, então acabo me divertindo. O nosso grupo é muito bom e quem vem da base acaba não tendo tanta responsabilidade, pois os mais velhos nos deixam livres para apenas ser feliz dentro de campo - afirmou o camisa 27.No final do mês de outubro, Ângelo estreou no profissional contra o Fluminense, jogo disputado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Na época com 15 anos, ele foi o segundo atleta mais jovem na história a vestir a camisa do Peixe, ficando atrás apenas do lendário Coutinho. O Menino da Vila destacou a importância dos mais jovens no seu amadurecimento.- Apesar da pouca idade eu tenho amadurecido muito rápido, e sei que isso tem acontecido por conta desses meses que estou treinando entre os profissionais. Os mais experientes como Alison, Marinho, Soteldo, Sánchez, etc, têm me passado muitas dicas sobre como me portar dentro e fora de campo. O tempo vai passando e a responsabilidade aumentando, mas com a ajuda deles sei que vou seguir crescendo - concluiu.