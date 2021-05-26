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futebol

Angelim comenta utilização de Arão na zaga e cita dois jogadores que o Flamengo deveria ter ido atrás

Ao LANCE!, o ex-zagueiro falou sobre o atual momento defensivo do Rubro-Negro...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 09:00
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Ídolo e autor do gol do título brasileiro de 2009, o ex-zagueiro Ronaldo Angelim fez uma avaliação sobre a defesa do Flamengo, que, apesar de três reforços trazidos para o setor nos últimos dois anos, tem o volante Willian Arão como titular de Rogério Ceni desde a última temporada. Para Angelim, a manutenção do camisa 5 como defensor indica a falta de confiança nos atletas da posição.
- Não tem muito o que falar se o próprio técnico está colocando o Arão na zaga. Três zagueiros foram contratados e não estão jogando. Mais uma hora vai ter que precisar colocar em campo - afirmou Angelim em contato com o LANCE!.> Confira a situação da chave do Flamengo na Libertadores e a rodada final!Ronaldo Angelim celebrando o gol em 2009 (F: Sergio Moraes/Reuters)Os três zagueiros citados por Ronaldo Angelim são Léo Pereira e Gustavo Henrique - que chegaram ao clube no início de 2020 - e Bruno Viana, único reforço contratado para a atual temporada pelo Flamengo. Com Rodrigo Caio fora de vários jogos em 2021 por conta de lesões, todos tiveram chances com Rogério Ceni, mas nenhum passou segurança e firmou-se como titular, por ora.
Ídolo da Nação, Angelim hoje acompanha o Flamengo como torcedor. Feliz com os seguidos títulos conquistados por este grupo desde 2019, o ex-zagueiro torce pela adaptação de Arão na posição que conhece tão bem, e revela dois jogadores que gostaria que a diretoria tivesse ido atrás: Rafinha - que deixou o Flamengo em 2020 e agora está no Grêmio, após passagem pelo Olympiacos - e Miranda, zagueiro que retornou ao São Paulo em 2021 após anos no exterior.
- Vendo assim, eu teria feito um esforço para trazer o Rafinha e ter contratado o Miranda, isso como torcedor, não sei como está o Flamengo (na questão financeira). Seriam nomes para chegar e vestir a camisa. Estou feliz que as coisas vê dando certo, e tomara que o Arão se adapte o mais rápido possível.

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