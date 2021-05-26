Angelim comenta utilização de Arão na zaga e cita dois jogadores que o Flamengo deveria ter ido atrás

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Ídolo e autor do gol do título brasileiro de 2009, o ex-zagueiro Ronaldo Angelim fez uma avaliação sobre a defesa do Flamengo, que, apesar de três reforços trazidos para o setor nos últimos dois anos, tem o volante Willian Arão como titular de Rogério Ceni desde a última temporada. Para Angelim, a manutenção do camisa 5 como defensor indica a falta de confiança nos atletas da posição.

- Não tem muito o que falar se o próprio técnico está colocando o Arão na zaga. Três zagueiros foram contratados e não estão jogando. Mais uma hora vai ter que precisar colocar em campo - afirmou Angelim em contato com o LANCE!.> Confira a situação da chave do Flamengo na Libertadores e a rodada final!Ronaldo Angelim celebrando o gol em 2009 (F: Sergio Moraes/Reuters)Os três zagueiros citados por Ronaldo Angelim são Léo Pereira e Gustavo Henrique - que chegaram ao clube no início de 2020 - e Bruno Viana, único reforço contratado para a atual temporada pelo Flamengo. Com Rodrigo Caio fora de vários jogos em 2021 por conta de lesões, todos tiveram chances com Rogério Ceni, mas nenhum passou segurança e firmou-se como titular, por ora.

Ídolo da Nação, Angelim hoje acompanha o Flamengo como torcedor. Feliz com os seguidos títulos conquistados por este grupo desde 2019, o ex-zagueiro torce pela adaptação de Arão na posição que conhece tão bem, e revela dois jogadores que gostaria que a diretoria tivesse ido atrás: Rafinha - que deixou o Flamengo em 2020 e agora está no Grêmio, após passagem pelo Olympiacos - e Miranda, zagueiro que retornou ao São Paulo em 2021 após anos no exterior.