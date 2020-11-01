Andrey Lopes se despede do comando do Palmeiras com mesmo time que venceu na Copa do Brasil

O Palmeiras encerrou a preparação para o compromisso contra o Atlético-MG, nesta segunda-feira (2) às 17h (de Brasília), no Allianz Parque pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

A partida marcará a despedida de Andrey Lopes à frente da equipe profissional, uma vez que Abel Ferreira chega ao Brasil na manhã desta segunda e deve estar no Allianz para acompanhar o jogo diante do Galo.E o auxiliar fixo da comissão técnica do Verdão vai repetir o time que venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1, na quinta-feira (29), no compromisso de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.